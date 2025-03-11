Матвиенко: «Государство должно сказать — рожайте, а мы обеспечим все условия»

Фото: Мария Зверева

Дополнительное образование для детей должно быть доступно каждому, необходимо изменить принципы выдачи семейной ипотеки и разработать новые меры поддержки студенческих семей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, Совет не будет дублировать работу органов власти, а займется разработкой предложений для достижения коренного демографического разворота страны. Главная задача, по мнению спикера Совфеда, — добиться суммарного коэффициента рождаемости не ниже 2,1, а в идеале — 2,3.

— Важно, чтобы иметь троих и более детей стало признаком успешности, модным трендом, на это должна быть направлена вся наша воспитательная работа, система образования, — пояснила Матвиенко.

В ходе совещания Матвиенко обозначила ряд конкретных мер, которые планируется реализовать. В частности, сенаторы разработают законопроект о поддержке студенческих семей.

— Родился ребенок в студенческой семье, ну, дайте отдельную комнату в общежитии, какие проблемы? — отметила она, добавив, что необходимо создавать в вузах детские комнаты. Также Минтруду предложено рассчитывать пособие по беременности и родам для студенток и аспиранток исходя из МРОТ по каждому региону, что позволит увеличить выплаты в 10 раз.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Что касается семейной ипотеки, Матвиенко считает необходимым выдавать ее по месту проживания и регистрации семьи.

— Мера очень важная, но ее реализацию считаю некорректной. Мы проанализировали — 40%, по скромным подсчетам, семейной ипотекой воспользовались в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а в регионах она почти недоступна, — пояснила она.

Еще одним приоритетным направлением является обеспечение доступности дополнительного образования для школьников.

— Меня очень смущают некоторые глянцевые доклады, когда говорят: 97% детей имеют доступ. Неправда! Его имеют дети богатых родителей, а то, что у нас высокая плата за дополнительное образование, всем известно, — констатировала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что ключевым фактором для принятия решения о рождении ребенка станут гарантии государства в обеспечении доступности всей необходимой инфраструктуры для поддержки семей.

— Государство должно сказать — рожайте, а мы обеспечим все условия, — заключила она.

Рената Валеева