Маргарет Этвуд выпустит мемуары «Книга жизней» в ноябре 2025 года

Издатели называют книгу «ключевой публикацией», которая покажет путь писательницы от детства в северной части Канады до мирового признания

Фото: Реальное время

Издательство Chatto & Windus объявило дату выхода мемуаров Маргарет Этвуд — 4 ноября 2025 года. Книга «Книга жизней: своего рода мемуары» (Book of Lives: A Memoir of Sorts) будет опубликована одновременно в Великобритании, Канаде и США. Первоначальный тираж составит 350 тыс. экземпляров.

Издатели называют книгу «ключевой публикацией», которая покажет путь писательницы от детства в северной части Канады до мирового признания. В мемуарах Этвуд расскажет о формировании своего литературного стиля, о работе над романами, включая «Рассказ служанки», а также о личных переживаниях и событиях, которые повлияли на ее творчество.

В мемуарах писательница опишет свое детство, которое прошло в дикой природе Квебека, в семье энтомолога и диетолога. Книга расскажет о ее встречах с известными писателями, актерами, политическими деятелями и о жизни с писателем Грэмом Гибсоном. Часть книги будет посвящена историческим событиям и политическим кризисам, которые нашли отражение в ее работах.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В интервью Этвуд отметила, что долго не хотела писать мемуары, считая этот жанр скучным. Однако изменила мнение после того, как издатели предложили ей создать книгу в «литературном стиле». Она также подчеркнула, что при написании вспоминала не только значимые моменты, но и забавные, трагические и неожиданные эпизоды из своей жизни.

Этвуд, которой сейчас 85 лет, написала более 50 книг, включая романы, поэтические сборники, эссе, графические новеллы и книги для детей. Среди известных произведений — «Слепой убийца», «Пенелопиада», «Заветы» и трилогия «Беззумный Аддам». Этвуд дважды становилась лауреатом Букеровской премии — в 2000 году за «Слепого убийцу» и в 2019 году за «Заветы».

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Екатерина Петрова