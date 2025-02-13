В Казани под заказ продают Tesla Cybertruck за почти 18 млн рублей

Один из казанских автодилеров выставил на продажу электрокар Tesla Cybertruck за 17,9 млн рублей. Сообщение появилось на сайте бесплатных объявлений.

Машина доступна под заказ. Согласно характеристикам, Cybertruck выпущен в 2025 году и имеет минимальный пробег в 50 км. По ПТС у него был один владелец. Из других характеристик — полный привод и автоматическая коробка передач.

Стоимость автомобиля в объявлении указана под ключ.

Напомним, в начале года в Казани заметили Tesla Cybertruck. Он принадлежит «Банку 131».