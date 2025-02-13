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В Казани под заказ продают Tesla Cybertruck за почти 18 млн рублей

13:40, 13.02.2025
В Казани под заказ продают Tesla Cybertruck за почти 18 млн рублей
Фото: скриншот с сайта Авито

Один из казанских автодилеров выставил на продажу электрокар Tesla Cybertruck за 17,9 млн рублей. Сообщение появилось на сайте бесплатных объявлений.

Машина доступна под заказ. Согласно характеристикам, Cybertruck выпущен в 2025 году и имеет минимальный пробег в 50 км. По ПТС у него был один владелец. Из других характеристик — полный привод и автоматическая коробка передач.

Стоимость автомобиля в объявлении указана под ключ.

Напомним, в начале года в Казани заметили Tesla Cybertruck. Он принадлежит «Банку 131».

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