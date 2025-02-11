Сотрудникам банков запретят использовать иностранные мессенджеры

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В России разработали проект федерального закона, предусматривающий запрет для сотрудников банков на общение с клиентами через иностранные мессенджеры. Этот шаг направлен на борьбу с киберпреступлениями и защиту персональных данных. Об этом сообщили в ТАСС.

Согласно законопроекту, работникам кредитных организаций будет запрещено использовать сервисы мгновенного обмена сообщениями, принадлежащие иностранным юридическим лицам, в процессе выполнения служебных обязанностей. Вместо этого они смогут обмениваться информацией с клиентами только через российские мессенджеры, при этом проходя аутентификацию через специальную государственную систему кибербезопасности.

Помимо этого, предполагается, что операторы связи будут обязаны уведомлять абонентов о звонках, поступающих через интернет или из-за рубежа. Законопроект также подразумевает создание системы для борьбы с преступлениями в интернете и установление запрета на передачу SIM-карт третьим лицам.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что новый закон позволит усилить ответственность и предотвращать киберпреступления, особенно кражи с банковских счетов.

Напомним, что Банк России утвердил стандарт, направленный на повышение безопасности операций с использованием QR-кодов для платежей и переводов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Анастасия Фартыгина