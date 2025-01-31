Прокуратура Татарстана проверяет обстоятельства гибели работника на ферме
В Буинском районе Татарстана прокуратура начала проверку после инцидента, в результате которого погиб 61-летний работник фермы в селе Старые Тинчали. Мужчина получил серьезные травмы, упав с высоты во время трамбовки силосной ямы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сразу после происшествия пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. В связи с этим событием прокуратура решила организовать проверку для выяснения всех обстоятельств.
В настоящее время устанавливаются детали произошедшего, а также решается вопрос о возможном возбуждении уголовного дела. Ход проверки находится под контролем надзорного ведомства.
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