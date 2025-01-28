В Татарстане минимальный потребительский бюджет вырастет до 25,2 тыс. рублей

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане ожидается увеличение минимального потребительского бюджета до 25,2 тыс. рублей в IV квартале 2024 года. Этот проект постановления правительства республики в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, новая величина бюджета на 644 рубля превысит сумму, установленную за III квартал 2024 года, которая составила 24,6 тыс. рублей.

Напомним, что в III квартале прошлого года минимальный потребительский бюджет был увеличен почти на 1,5 тыс. рублей — с 23,1 тыс. до 24,6 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина