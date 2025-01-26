Защитник «Сибири» Ахияров оштрафован КХЛ за непристойный жест после матча с «Ак Барсом»

Фото: Динар Фатыхов

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наложил денежный штраф на защитника новосибирской «Сибири» Тимура Ахиярова за непристойный жест, продемонстрированный им после матча регулярного чемпионата против казанского «Ак Барса». Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Инцидент произошел после финальной сирены матча, прошедшего в пятницу в Казани, где «Сибирь» одержала победу со счетом 1:0. Ахияров показал в сторону трибун руками цифры 1 и 0, а затем совершил движение, имитирующее половой контакт.

1 / 29 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Сибири» Тимура Ахиярова наказание по п. 1.32. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в официальном заявлении КХЛ.

Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, штраф за подобное нарушение составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Сумма штрафа, наложенного на Ахиярова, не уточняется.

Тимуру Ахиярову 25 лет, он является уроженцем Уфы и воспитанником команды «Салават Юлаев».

Рената Валеева