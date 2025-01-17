В новогоднюю ночь абоненты «Летай» совершили 143 тыс. звонков

Также жители Татарстана загрузили порядка 19,5 Тб медиафайлов

Фото: Динар Фатыхов

«Летай» изучил активность абонентов в новогоднюю ночь. В первый час 2025 года жители Татарстана совершили свыше 143 тыс. звонков, загрузили порядка 19,5 Тб медиафайлов и отправили в 6 раз больше СМС, чем ночью последнего понедельника прошлого года. Об этом свидетельствуют обезличенные данные оператора. Жители Татарстана разделяли первые мгновения нового года с родными и близкими на расстоянии.

Всего за прошлый год «Летай» построил 64 базовые станции и модернизировал порядка 350 площадок на сети. Так, в результате введения новых диапазонов LTE передача данных ускорилась в Большой Атне, Чистополе и Рыбной Слободе. Сеть стала устойчивее на дороге Алексеевское — Альметьевск, которая в будущем станет частью трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5). За год на этом участке модернизировали 12 базовых станций.

В декабре сеть укрепляли в 18 населенных пунктах республики. Так, новая точка связи появилась на М-12 в Елабужском районе. Новую площадку установили в Набережных Челнах: качество голосового и пакетного трафиков улучшилось в поселке Орловка и в ЖК «Притяжение». Скорость мобильного интернета выросла в 2 раза для новошешминцев и в 1,5 раза — для пестречинцев. Модернизировали площадки также в Высокогорском районе и в поселке Осиново Зеленодольского района.



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