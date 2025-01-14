Число поездок по трассе М-12 «Восток» выросло более чем вчетверо за 2024 год

Фото: Динар Фатыхов

Число проездов по платным дорогам, находящимся в управлении госкомпании «Автодор», в 2024 году выросло на треть, достигнув 379 млн. Рекордный рост, превышающий показатели прошлых лет, обусловлен в первую очередь увеличением популярности трассы М-12 «Восток», пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным «Автодора», именно М-12 стала главным драйвером роста, показав более чем четырехкратное увеличение числа проездов. Это связано с полным открытием трассы от Москвы до Казани в конце 2023 года, а также с запуском обхода Твери на М-11 в июле 2024 года. Образовавшийся «бесшовный» коридор между Санкт-Петербургом и Казанью значительно повысил привлекательность М-12 для автомобилистов.

Интенсивность движения на М-12 продолжает расти: если в начале 2024 года ежедневно фиксировалось около шести тысяч проездов, то сейчас этот показатель вырос до десяти тысяч.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В целом рост трафика на платных дорогах «Автодора» в 2024 году составил 33%, в то время как другие операторы платных дорог зафиксировали рост в пределах 5–14%.

22 декабря президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах. Он заявил о высокой востребованности трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани и подчеркнул, что ее развитие в восточном направлении будет продолжено.

Рената Валеева