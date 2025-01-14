В Татарстане мужчину, ударившего полицейского, оштрафовали на 20 тыс. рублей
Агрызский районный суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Свердловской области, который ударил полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Суд установил, что в ноябре прошлого года сотрудники транспортной полиции задержали мужчину у входа в здание железнодорожного вокзала станции Агрыз. Его подозревали в совершении административного правонарушения. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он ударил полицейского ногой, а также попытался ударить и его коллегу.
Нарушителя признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Суд оштрафовал его на 20 тыс. рублей.
Напомним, в октябре 32-летний житель Казани был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорен к 3,5 года лишения свободы. 12 января 2024 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль Mercedes-Benz GLA200 без номеров. При остановке сотрудниками ГИБДД он резко тронулся с места, зацепив полицейского за ручку двери, и продолжил движение.
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