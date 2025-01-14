Вышел трейлер игровой адаптации «Смерти на Ниле» Агаты Кристи

Релиз ожидается в 2025 году

Фото: Екатерина Петрова

Классический детективный роман «Смерть на Ниле» Агаты Кристи получил новую жизнь в формате видеоигры. Трейлер проекта, созданного студией Microids Studio Lyon, уже представлен публике, а релиз ожидается в 2025 году. Игра будет доступна на популярных платформах, включая PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, а также для ПК через Steam, Epic Games Store и GOG.

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Основной сюжет игры сохраняет дух оригинального романа, но при этом обещает удивить даже тех, кто прекрасно знаком с творчеством Агаты Кристи. В центре истории — круиз по Нилу, который омрачается жестоким преступлением. На борту оказывается знаменитый бельгийский детектив Эркюль Пуаро, которому предстоит распутать это дело. Но интрига на этом не заканчивается: параллельно другой детектив ведет расследование, связанное с убийством, следы которого пролегают из Лондона в Майорку, Нью-Йорк и, наконец, в Египет. Эти две линии пересекаются в Абу-Симбеле, где героям предстоит объединить усилия, чтобы раскрыть сложный и запутанный сюжет.

Создатели обещают, что игровой процесс не ограничится простой адаптацией книги. Проект включает множество загадок, сюжетных поворотов и дополнительных деталей, которые не вошли в роман. Подобный подход студия уже продемонстрировала в предыдущем проекте — адаптации «Убийства в Восточном экспрессе», где классический сюжет был дополнен интерактивными квестами и новыми элементами, которые раскрывают мотивы героев.

Для поклонников детективного жанра выход Agatha Christie: Death on the Nile станет долгожданным событием. Разработчики подчеркивают, что игра создается с вниманием к атмосфере и деталям эпохи, чтобы полностью передать дух романа. Интрига, интеллектуальные загадки и яркие визуальные эффекты обещают погрузить игроков в мир классического детектива с новой стороны.

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Екатерина Петрова