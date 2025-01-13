Эксперт назвал самые популярные мошеннические схемы в 2024 году

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К наиболее популярным мошенническим схемам 2024 года отнеслись видеозвонки с мессенджера Viber, звонки от имени «сотрудников ФСБ» и другие. Об этом в беседе с RT рассказал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

— Наиболее популярными схемами обмана в 2024 году стали следующие: звонки и видеозвонки с мессенджера Viber с номера 90 0, а затем и 900; звонки от имени «сотрудников ФСБ» с просьбой оказать помощь в проведении оперативно-разыскных мероприятий, пресечении перевода денег на финансирование ВСУ, выявлении мошенников и агентов иностранных спецслужб, — отметил он.

Также в этот список попали звонки от имени Социального фонда России с информацией о пересмотре пенсионного статуса потенциальной жертвы, звонки от имени медицинских организаций с предложением пройти флюорографию, диспансеризацию, сдать анализы, получить уникальное лечение и звонки от имени фонда обязательного медицинского страхования с информацией о перевыпуске полиса.

Соловьев рассказал и о сообщениях от якобы сотовых компаний или региональных операторов связи об истечении срока действия клиентского договора, истечении срока действия номера, о смене телефонного кода, сверке паспортных данных.

— А также информация о получении подарка, выигрыша в лотерею, в том числе ссылка на активацию премиального тарифа мессенджера Telegram «Telegram премиум» и так далее, — добавил эксперт.

Напомним, по итогам 2024 года число дипфейк-звонков от якобы родственников и руководителей составило десятки тысяч случаев, а в 2025-м оно может возрасти еще в десятки раз.

Елизавета Пуншева