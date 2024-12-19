Путин назвал политиков, с кем выпил бы чашку чая

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

На вопрос о том, с какими ныне живущими или ушедшими людьми он хотел бы выпить чашку чая, президент России Владимир Путин упомянул имена нескольких политиков.

Глава государства назвал бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, бывшего президента Франции Жака Ширака и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

— Все они внесли вклад в мировую политику. Они были личностями. С ними было интересно, — сказал Путин.

Он отметил, что хотел бы пообщаться с ними, поговорив на различные темы. Говоря об ушедших мировых лидерах, Путин подчеркнул масштаб личности Коля и его значимость не только как политика, но и как человека со своими убеждениями.