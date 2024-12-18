Агрызский водитель получил 1,5 года ограничения свободы за наезд на питбайк

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36-летний водитель LADA Granta приговорен к 1,5 года ограничения свободы за наезд на питбайк, управляемый 15-летним подростком. Как сообщает прокуратура Татарстана, инцидент произошел 10 июня на перекрестке улицы Чехова и 2-го переулка Гагарина в Агрызе. Водитель не уступил дорогу питбайку, в результате чего 14-летняя пассажирка мотоцикла получила тяжкие телесные повреждения.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Несовершеннолетний водитель питбайка не привлечен к ответственности ввиду своего возраста, но поставлен на профилактический учет в отделе полиции.

Вследствие произошедшего исполком Агрыза установил на перекрестке дополнительные дорожные знаки, регулирующие приоритет проезда.

25 сентября детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала ужесточить ответственность для родителей, чьи дети ездят на мототранспорте без водительских прав. По ее словам, необходимость возникла из-за роста числа аварий на таких транспортных средствах с участием несовершеннолетних.



Рената Валеева