Вячеслава Володина переизбрали на должность главы Парламентской ассамблеи ОДКБ

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин был единогласно переизбран на пост председателя Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на XVII пленарном заседании, сообщили в Госдуме. Это его третий срок подряд на данной должности.



Председатель ПА ОДКБ избирается сроком на три года из числа членов Совета. Впервые Вячеслав Володин возглавил ассамблею в 2016 году, а предыдущие выборы состоялись 29 ноября 2021 года.

Напомним, что парламентская ассамблея занимается вопросами сотрудничества между государствами — членами ОДКБ в различных областях, включая международные, военно-политические и правовые вопросы. Ассамблея вырабатывает рекомендации, проводит мониторинг военно-политической обстановки и разрабатывает модельные законодательные акты для регулирования правовых отношений в рамках своей компетенции.

Анастасия Фартыгина