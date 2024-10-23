Совфед одобрил закон о регулировании оборота цифровой валюты

Фото: Максим Платонов

Совфед сегодня одобрил закон о регулировании оборота цифровой валюты, предоставляющий правительству полномочия по контролю за майнингом.



Согласно новому закону, правительство сможет запрещать майнинг в отдельных регионах России, а также регулировать деятельность операторов майнинговой инфраструктуры. Федеральная налоговая служба (ФНС) будет вести реестр майнеров, на основе которого операторы будут оказывать им услуги.

Закон направлен на создание правовой основы для регулирования оборота цифровой валюты в России, включая майнинг и операции с криптовалютами.

Напомним, что ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, который регулирует порядок и условия майнинга цифровой валюты в России. Законопроект закрепит право заниматься добычей крипты только за российскими юридическими лицами и ИП, включенными в специальный реестр.



Анастасия Фартыгина