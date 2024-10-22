Тренер «Нефтехимика» Леонтьев объяснил причины поражения от «Торпедо»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев объяснил причины поражения от «Торпедо» (1:3) в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Нижнекамская команда потерпела пятое поражение подряд в текущем сезоне.

Леонтьев похвалил игру вратаря соперника, а также отметил нехватку травмированных хоккеистов.

— Индивидуальные ошибки привели к голам в наши ворота. Моменты, которые у нас были, не использовали. Хотя их было много. Вратарь соперника прилично подтащил. Но с одним голом тяжело выигрывать, поэтому такой результат. Нам не хватает тех ребят, которые травмированы. Это ключевые игроки, и они помогли бы нам, — сказал Леонтьев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В списке травмированных «Нефтехимика» перед игрой с «Торпедо» значились четыре игрока. Из-за повреждений не смогли сыграть защитник Роман Абросимов, нападающие Владимир Брюквин, Жан-Себастьен Ди и капитан Александр Дергачев.

«Нефтехимик» после 19 матчей набрал 19 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции КХЛ. Следующую игру нижнекамцы проведут дома 24 октября с «Сочи». Встреча пройдет в Нижнекамске при пустых трибунах из-за ограничений на период проведения саммита стран БРИКС.

Зульфат Шафигуллин