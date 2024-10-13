В Казани средняя стоимость квартиры в новостройке достигла 11 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

По итогам третьего квартала 2024 года в Казани средняя стоимость квартиры в новостройке достигла 11 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимости».

Средняя стоимость студий в городе составила 8,1 млн рублей, в России — 5,3 миллиона.

В сегменте однокомнатных квартир стоимость жилья возросла до 8,7 млн рублей, по России — до 6,5 млн рублей.

Цена двухкомнатных квартир в столице Татарстана составила 11,5 млн рублей. В стране этот показатель также оказался ниже — 9,3 млн рублей.

Стоимость «трешки» в Казани по итогам III квартала составила 14,1 млн рублей, в России — 12,7 миллиона.

Жилье с четырьмя и более комнатами можно приобрести в среднем за 19,9 млн рублей. В среднем по России его цена составляет 26,3 миллиона.

Напомним, в Казани сократился ценовой разрыв между новостройками и вторичной недвижимостью. Средняя цена квадратного метра в новостройках за сентябрь составила 221 тыс. рублей, что на 31% выше, чем на вторичном рынке. В августе разница достигала 32%.

Елизавета Пуншева