Следком Татарстана возбудил уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими

Фото: Максим Платонов

Сегодня на 1100-м км трассы М-7 «Волга» произошло столкновение пассажирских автобусов, в результате которого погибли два человека. Следователи начали уголовное дело, связанное с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и нарушением правил дорожного движения.

Один из автобусов, в котором находились 12 человек, следовал из Уфы в Челны. Второй, в котором был только водитель, от удара улетел в кювет. Первый автобус перегородил трассу. Об этом сообщает прокуратура республики.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Анастасия Фартыгина