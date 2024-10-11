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Следком Татарстана возбудил уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими

11:52, 11.10.2024
Следком Татарстана возбудил уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими
Фото: Максим Платонов

Сегодня на 1100-м км трассы М-7 «Волга» произошло столкновение пассажирских автобусов, в результате которого погибли два человека. Следователи начали уголовное дело, связанное с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и нарушением правил дорожного движения.

Один из автобусов, в котором находились 12 человек, следовал из Уфы в Челны. Второй, в котором был только водитель, от удара улетел в кювет. Первый автобус перегородил трассу. Об этом сообщает прокуратура республики.

  • В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
Анастасия Фартыгина

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