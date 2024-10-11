Владимир Путин пригласил участников ашхабадского форума на саммит БРИКС в Казань

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Президент России Владимир Путин пригласил участников форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде на саммит БРИКС в Казань. Об этом сообщили в «РИА Новости».

Путин, выступая на форуме, напомнил, что Россия готовится к проведению саммитов БРИКС и БРИКС плюс/аутрич.

— Мы хотели бы приветствовать на мероприятиях в Казани хозяина нашей встречи Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова и многих других лидеров, присутствующих на этом форуме, — сказал Путин.

Напомним, что вчера Рустам Минниханов, президент Татарстана, прибыл в Туркменистан с рабочим визитом в составе делегации под руководством Владимира Путина. Также национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил президенту Академии наук Татарстана Рифкату Минниханову юбилейную медаль «К 300-летию Махтумкули Фраги». Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана 22—24 октября 2024 года.

Анастасия Фартыгина