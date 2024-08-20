Исследование: каждый пятый покупатель жилья использует его как средство инвестиции и сбережения капитала
Каждый пятый покупатель недвижимости использует ее как инструмент для сбережения капитала и инвестиции. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование компании «Мармакс».
Аналитики подмечают, что недвижимость остается одним из самых надежных инструментов для сохранения капитала, которую можно выгодно реализовать даже в кризисный период.
— Стоимость объекта в новом жилом комплексе от момента старта продаж до введения в эксплуатацию может вырасти минимум на 25%, а фактический рост может составить около 40–50%, — добавили эксперты.
Накануне стало известно, что в Казани ввели в эксплуатацию 887,7 тыс. кв. м жилья, а на территории Татарстана наметился рост интереса к квартирам с террасами, которые подходят под условия ИТ-ипотеки.
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