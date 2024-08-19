В Казани ввели в эксплуатацию 887,7 тыс. кв. м жилья

Фото: Максим Платонов

В Казани на 68,3% выполнили годовой план по вводу жилья на 2024 год, введя в эксплуатацию 887,7 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Азат Нигматзянов.

План на текущий год составляет 1,3 млн кв.м, что является 41,3% от общего плана для Татарстана. В 2023 году Казань уже установила рекорд, введя в эксплуатацию 1,33 млн кв.м жилья.

В течение семи месяцев 2024 года в Казани было выдано 144 разрешения на строительство, включая 81 разрешение на гражданские объекты и 30 на многоквартирные дома. Также было выдано 8 разрешений на блокированные жилые помещения.

В целом по республике годовой план по строительству жилья выполнен на 82%. В эксплуатацию введено около 2,6 млн кв.м.

Айзатуллин отметил, что в 2024 году планируется сохранить рекорд прошлого года и сдать в эксплуатацию более 3,4 млн кв. м жилья.

Напомним, в индивидуальном жилищном строительстве годовой план выполнен на 124%. Сдано 13,9 тыс. домов площадью 1 млн 880 тыс. кв. метров. Продолжается работа по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.



Дарья Пузикова