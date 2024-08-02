Более 185 тысяч казанцев прошли диспансеризацию за первую половину 2024 года
За первую половину 2024 года в Казани 185 593 человека прошли диспансеризацию, а профилактические осмотры — более 64,4 тысячи горожан. Об этом рассказали в Минздраве Татарстана.
После перенесенного COVID-19 углубленную диспансеризацию прошли более 58 тысяч пациентов.
Министерство здравоохранения напоминает, что диспансеризацию нужно проходить раз в три года, начиная с 18 лет. В эти промежутки времени горожанам рекомендуют проходить минимальные обследования.
Напомним, что в этом году в Татарстане диспансеризацией планируют охватить 1,2 млн жителей республики.
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