Более 185 тысяч казанцев прошли диспансеризацию за первую половину 2024 года

Фото: Владимир Васильев

За первую половину 2024 года в Казани 185 593 человека прошли диспансеризацию, а профилактические осмотры — более 64,4 тысячи горожан. Об этом рассказали в Минздраве Татарстана.



После перенесенного COVID-19 углубленную диспансеризацию прошли более 58 тысяч пациентов.



Министерство здравоохранения напоминает, что диспансеризацию нужно проходить раз в три года, начиная с 18 лет. В эти промежутки времени горожанам рекомендуют проходить минимальные обследования.

Напомним, что в этом году в Татарстане диспансеризацией планируют охватить 1,2 млн жителей республики.



Олег Исаков