В России на 19% сократилось количество ДТП с участием пьяных водителей

Фото: Максим Платонов

За первые шесть месяцев 2024 года в России зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Пресс-центр МВД страны сообщает, что число таких аварий уменьшилось на 19%, а погибших и раненных в них людей — на 29,4% и 18,8% соответственно.

Общее количество зарегистрированных ДТП также снизилось на 0,9%, а число раненых — на 2%. Однако отмечается рост общего числа ДТП с несовершеннолетними — на 6,6%. При этом травмы получили на 6,9% больше детей.

Кроме того, отмечается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, на 9,5%.

Также зафиксировано уменьшение числа преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, на 16,4%, в состоянии наркотического опьянения — на 6,9%, а также преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, на 12,9%.

Олег Исаков