Один человек погиб и трое пострадали после удара молнии в парке «Патриот» в Подмосковье
В результате удара молнии в подмосковном парке «Патриот», по сообщению пресс-службы Минздрава Московской области, один человек погиб, еще трое пострадали. Они были доставлены в медучреждение Минздрава Московской области.
Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней тяжести.
Напомним, что 28 июля молния ударила в нескольких человек в парке «Патриот». По сообщению телеканала РЕН ТВ, двое мужчин после происшествия находятся в крайне тяжелом состоянии, у одной женщины зафиксирован гипертонический криз средней тяжести.
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