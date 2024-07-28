Один человек погиб и трое пострадали после удара молнии в парке «Патриот» в Подмосковье

Фото: Дарья Пинегина

В результате удара молнии в подмосковном парке «Патриот», по сообщению пресс-службы Минздрава Московской области, один человек погиб, еще трое пострадали. Они были доставлены в медучреждение Минздрава Московской области.

Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, что 28 июля молния ударила в нескольких человек в парке «Патриот». По сообщению телеканала РЕН ТВ, двое мужчин после происшествия находятся в крайне тяжелом состоянии, у одной женщины зафиксирован гипертонический криз средней тяжести.