Москвичей подвел таксист без шашечек: в Казани сотрудники ГАИ и Минтранса провели рейд по такси

Фото: Максим Платонов

Поездка в казанском такси для москвичей закончилась, едва начавшись. Они воспользовались машиной, у которой не было фонаря в виде шашечек и такого же обозначения на бортах. Таксиста остановили сотрудники ГАИ и Минтранса. Им оказался житель Таджикистана, который признался, что не знает правил, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам таксиста Нурика Курбанова, он впервые столкнулся с такой проблемой. Мужчина работает в этой сфере почти год. На таксиста составили административный протокол, а пассажирам пришлось искать другую машину.

В конце прошлого года в Татарстане упорядочили работу такси. По закону все, кто занимается этим бизнесом, должны войти в специальный реестр и привести машину в установленный вид.

— Автомобиль, который осуществляет деятельность по перевозке пассажиров, должен быть оборудован фонарем и цветографической схемой в виде шашечек. Цвет машины: белый или желтый. Это нарушение влечет штраф в 3 тыс. рублей, — заявил начальник Управления транспорта Минтранса Татарстана Марат Хисамутдинов.

Сейчас в реестре находится более 10 тысяч автомобилей. Рост автопарка стал одной из причин увеличения аварийности такси. С начала года в Татарстане произошло четыре аварии с участием такси, в которых погибли пять человек и семь пострадали.

Рената Валеева