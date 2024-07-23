Госдума приняла закон о снижении в 10 раз штрафов для застройщиков

Фото: Ирина Плотникова

Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту прав участников долевого строительства. Он предполагает существенное смягчение мер ответственности для застройщиков за неисполнение обязательств перед дольщиками. Об этом сообщает «Интерфакс».

В соответствии с новым законом размер неустойки за несвоевременное устранение недостатков в квартире или отказ от возмещения расходов на их исправление будет снижен.

Для физических лиц, приобретающих жилье для личных нужд, неустойка составит 1/150 ставки рефинансирования Центробанка в день от стоимости расходов для устранения недостатков. Если же из-за дефектов жить в квартире невозможно, то неустойка будет рассчитываться от цены договора. Для юридических лиц размер неустойки будет определяться исходя из 1/300 ставки ЦБ РФ. В настоящее время этот показатель составляет 1% за каждый день просрочки.

Кроме того, новый закон снижает размер штрафа в пользу дольщиков от сумм, присужденных им за нарушение договорных обязательств. Теперь штраф составит всего 5% вместо прежних 50%.

Также внесены изменения в гарантийный срок для квартир в новостройках. Согласно новому закону, он сокращен с пяти до трех лет. В течение этого времени застройщик несет ответственность за ненадлежащее качество строительства жилого дома.

Изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года и будут применяться при начислении пеней и штрафов за период со дня вступления закона в силу, включая заключенные ранее договоры долевого участия.



Олег Исаков