МАК установил обстоятельства крушения «Суперджета» в Подмосковье

Фото: Максим Платонов

Межгосударственный авиационный комитет установил обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области.

Перед крушением самолет управлялся вручную, произошло превышение скорости, борт стал пикировать, сообщили ТАСС в МАК. На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация Overspeed) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Экипаж пытался вывести самолет из пикирования с помощью рукояти управления, но не смог.

Напомним, 12 июля в Коломенском районе Подмосковья упал самолет «Суперджет». По предварительной информации, на борту было только три члена экипажа. Он должен был совершить рейс в Надым.

Рената Валеева