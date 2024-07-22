МАК установил обстоятельства крушения «Суперджета» в Подмосковье
Межгосударственный авиационный комитет установил обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области.
Перед крушением самолет управлялся вручную, произошло превышение скорости, борт стал пикировать, сообщили ТАСС в МАК. На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация Overspeed) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Экипаж пытался вывести самолет из пикирования с помощью рукояти управления, но не смог.
Напомним, 12 июля в Коломенском районе Подмосковья упал самолет «Суперджет». По предварительной информации, на борту было только три члена экипажа. Он должен был совершить рейс в Надым.
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