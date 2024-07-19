Продажи электрокаров в Татарстане выросли более чем в два раза

Фото: Максим Платонов

По сравнению со II кварталом 2023 года продажи в сегменте выросли на 109,8%. За II квартал рост составил 8,2%. Средняя цена электрокара с пробегом составила 4 500 000 рублей.

Лидером по продажам в регионе среди марок стала китайская Zeekr. На ее долю пришлось 41,28% от всех продаж. Tesla заняла второе место с долей 13,37%. Третью строку занимает Nissan с долей 8,14%. Далее следуют Volkswagen (6,98%) и BYD (5,23%).

Максимальный показатель прироста продемонстрировал Zeekr — продажи увеличились в 5,46 раза. Среди моделей лидером стал китайский 5-дверный спортивный электромобиль Zeekr 001. Его доля в продажах составила 19,77%. На втором месте — городской внедорожник Zeekr X с долей в 11,63%. Третье место занял Nissan Leaf с долей 7,56%. Эта модель является самой бюджетной в топ-5 и единственной стоимостью до миллиона рублей. Ее средняя цена — 949 тыс. рублей. Четвертое место досталось Tesla Model 3 (6,4%), а пятое — Zeekr 007 (4,65%). Об этом «Реальному времени» рассказали эксперты «Авито Авто».

— Доля электрокаров в автопарке России постепенно растет. Но необходимо отметить, что происходит это с низкой базы. В течение нескольких последних лет заметна тенденция к ускорению этой динамики. Связано это как с совершенствованием технологий, используемых в электромобилях, так и с появлением в продаже значительного числа автомобилей китайских брендов, привлекающих своими динамическими характеристиками и интересными функциями, — комментирует Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в «Авито».

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит изменения в приложение к госпрограмме «Развитие энергетики». Согласно документу, инвесторы, которые создают зарядные станции для электромобилей, получат дополнительную поддержку от государства.

Рената Валеева