Правительство России поддержит инвесторов, создающих зарядную инфраструктуру для электромобилей

Фото: Ринат Назметдинов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит изменения в приложение к госпрограмме «Развитие энергетики». Согласно документу, инвесторы, которые создают зарядные станции для электромобилей, получат дополнительную поддержку от государства.



В частности, правительство увеличило размер субсидии на технологическое присоединение зарядок к электросетям до 60% затрат на реализацию этого этапа проекта, но не более 900 тыс. рублей. Ранее эта сумма составляла до 30%, но также не превышала 900 тысяч.

Как подчеркнули в кабмине, это решение позволит стимулировать инвесторов, занимающихся строительством зарядной инфраструктуры. Создание такой инфраструктуры предусмотрено дорожной картой по развитию и использованию электромобилей. Предполагается, что к 2030 году в общем объеме производства транспорта будет выпускаться порядка 10% электромобилей, а по стране будет запущено не менее 72 тыс. зарядных станций. Пилотный проект по созданию такой инфраструктуры стартовал в 2022 году, сейчас в нем принимают участие 65 регионов.

Напомним, почти половина жителей Татарстана (47%) отказались бы от автомобиля с обычным двигателем при наличии соответствующей инфраструктуры для электрокаров, об этом стало известно согласно опросу.