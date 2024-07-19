В Армении потерпел крушение самолет Ан-2: есть погибшие

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 19 июля в 9.30 (8:30 мск) поступило сообщение о крушении самолета вблизи города Егвард, расположенного в 18 километрах от Еревана. По предварительным данным, это был учебно-тренировочный самолет Ан-2, состоящий на балансе минобороны Армении. В результате авиакатастрофы погибли два человека.



Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД Армении. Также в ведомстве сообщили, что крушение произошло в районе местности под названием Лчер. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет РИА «Новости».

Крушение пассажирского легкомоторного экскурсионного самолета Cessna-17 произошло 10 июля в Татарстане. В результате крушения погибло три человека, еще один пассажир пострадал.