В Ханты-Мансийском автономном округе введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Из-за неблагоприятных погодных условий и частых сухих гроз в лесах Советского района Ханты-Мансийского автономного округа возникли пожары. По этой причине в муниципалитете был введен режим ЧС, сообщил региональный департамент недропользования и природных ресурсов.
На 7.00 мск пятницы в районе зафиксированы пять лесных пожаров на площади 971,2 га. Один из них локализован. Проводятся работы по тушению.
В воскресенье, 14 июля, в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с возникновением ландшафтных пожаров.
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