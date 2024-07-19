В Ханты-Мансийском автономном округе введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: Максим Платонов

Из-за неблагоприятных погодных условий и частых сухих гроз в лесах Советского района Ханты-Мансийского автономного округа возникли пожары. По этой причине в муниципалитете был введен режим ЧС, сообщил региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

На 7.00 мск пятницы в районе зафиксированы пять лесных пожаров на площади 971,2 га. Один из них локализован. Проводятся работы по тушению.

В воскресенье, 14 июля, в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с возникновением ландшафтных пожаров.

Рената Валеева