«Летай» поддержал гостей Сабантуя и увеличил скорость мобильного интернета в поселках Татарстана

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

«Летай» нарастил емкость базовых станций (БС), дополнительно установив в июне на секторах 51 передатчик. Модернизация охватила 15 объектов телекоммуникационной сети в семи населенных пунктах Татарстана. Это позволило улучшить качество связи и снизить процент недозвонов.

Как и в минувшие годы по традиции в июне «Летай» укрепил сети 4G в зонах проведения Сабантуя. Передвижные базовые станции развернули в селе Муслюмово и казанском поселке Мирный, где национальный праздник посетили спортсмены Игр БРИКС, участники ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ и Всероссийской детской фольклориады.

Впервые мобильная связь появилась в селе Шигали Высокогорского района, которое сейчас активно застраивается. Качество связи улучшилось для жителей Лесных Морквашей Верхнеуслонского района и Буинска. Дооснастили площадку и в 31-м микрорайоне Нижнекамска, где располагаются полилингвальная гимназия «Адымнар», торговый центр и парк. Теперь у пользователей быстрее загружается медиаконтент во время прогулок и шопинга, а голосовой трафик проходит без задержек.

Масштабно мобильный интернет ускорился в Азнакаеве: здесь модернизировали восемь точек связи. В результате скорость передачи данных выросла на 25%.



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