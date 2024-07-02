Минюст России подготовил обоснование штрафов за езду без полисов ОСАГО после фотофиксации

Фото: Динар Фатыхов

Минюст разработал поправки к КоАП, которые создают правовую основу для применения штрафных санкций после запуска системы выявления с помощью камер на дорогах водителей без полисов ОСАГО. Проект документа есть в распоряжении «Интерфакса».



Согласно предложенным поправкам, автовладелец не привлекается к административной ответственности, если дорожные камеры в течение одного дня зафиксировали несколько раз одно и то же нарушение. Штраф за езду без полиса ОСАГО будет наложен на автовладельца один раз в день.

В случае фиксации нарушения «2 и более раз в течение суток применительно к каждому транспортному средству после момента первой фиксации такого административного правонарушения» автовладелец «не привлекается к административной ответственности за второе и последующие случаи в течение суток, когда такое правонарушение было зафиксировано».

Напомним, ОСАГО больше не будет обязательным документом при регистрации транспортного средства. Это относится как к постановке транспорта на государственный учет, так и к случаю регистрации, связанному со сменой владельца авто.