Искусственный интеллект поможет написать автобиографию

Стартап Autobiographer представил приложение, которое использует технологии искусственного интеллекта для создания автобиографий. Пользователи могут рассказывать о событиях своей жизни, а AI помогает превращать эти рассказы в текст, который можно сохранить в формате PDF, а в будущем — и в виде напечатанной книги.

Разработчики Autobiographer говорят, что приложение не заменит профессиональных писателей, но может стать удобным инструментом для документирования семейной истории или создания памятных книг для близких. Приложение работает как соавтор, помогая пользователям рассказывать истории своими словами.

Приложение взаимодействует с пользователем через разговоры с AI-агентом, который задает вопросы и помогает структурировать рассказ. Пользователь может делать паузы, возвращаться к уже рассказанным историям и создавать разные виды текста, такие как короткие рассказы или письма благодарности.

Все воспоминания хранятся в биометрически защищенном и зашифрованном хранилище, к которому даже сотрудники Autobiographer не имеют доступа. Это позволяет пользователям сохранять конфиденциальность своих рассказов.



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Екатерина Петрова