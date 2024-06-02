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Происшествия

В Казани водитель легкового автомобиля сбил 8-летнего школьника на самокате

17:52, 02.06.2024

В Казани на улице Гарифьянова произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний школьник. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан»

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля марки «Лада» не выбрал безопасную скорость и сбил ребенка на самокате, сообщил командир полка ДПС Госавтоинспекции Казани Михаил Савин. На кадрах, которые распространили в социальных сетях, видно, как ребенка от удара подбросило в воздух.

Ребенка с различными травмами госпитализировали для оказания медицинской помощи.

ПроисшествияОбщество Татарстан

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