В Казани водитель легкового автомобиля сбил 8-летнего школьника на самокате
В Казани на улице Гарифьянова произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний школьник. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан»
По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля марки «Лада» не выбрал безопасную скорость и сбил ребенка на самокате, сообщил командир полка ДПС Госавтоинспекции Казани Михаил Савин. На кадрах, которые распространили в социальных сетях, видно, как ребенка от удара подбросило в воздух.
Ребенка с различными травмами госпитализировали для оказания медицинской помощи.ПроисшествияОбщество Татарстан