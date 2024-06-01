В России разрабатывают систему учета домашних животных

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Российские власти работают над созданием системы, которая позволит вести учет домашних животных. Это должно помочь решить проблему брошенных и бездомных питомцев. О том, что работа по данному направлению идет, в правительстве отчитались перед депутатами Госдумы.

— В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации, — говорится в ответах кабмина на вопросы депутатов, которые есть в распоряжении ТАСС.

Напомним, РЖД сообщили в своем телеграм-канале, что теперь оформить перевозку животного без сопровождения владельца можно онлайн на сайте. Больше не нужно идти в специализированные багажные кассы, сделать это можно быстро и просто на сайте компании.

Рената Валеева