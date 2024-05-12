За 11 мая в Казани произошло 93 дорожно-транспортных происшествия

За 11 мая 2024 года на территории Татарстана произошло 93 ДТП. В пяти случаях в авариях пострадали люди.

Среди происшествий:

наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе;

наезд на стоящее транспортное средство;

три столкновения, которые произошли из-за несоблюдения дистанции, перестроения и очередности проезда.

Кроме того, за сутки полицейские задержали восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения и трех водителей без прав. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений были доставлены семь граждан.

Напомним, в дни проведения легкоатлетического марафона в Казани временно изменятся схемы движения общественного транспорта — будут скорректированы маршруты некоторых автобусов и троллейбусов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева