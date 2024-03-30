В ПФО создадут новый фиджитал-центр
В Марий Эл появится региональное отделение Всероссийской федерации фиджитал-спорта.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту РФ совместно с правительством Республики Марий Эл оказать содействие Всероссийской федерации фиджитал-спорта в создании регионального отделения, рассказали «Известия Мордовии».
Ранее центр фиджитал-спорта с двумя новыми дисциплинами открыли в Зеленодольске. На этапе подготовки руководитель фиджитал-центра Сергей Устинов рассказал «Реальному времени», задачи у центра будут масштабные.
— Планируем добавить новые виды дисциплин: волейбол и плавание. Впоследствии мы сможем развивать их в районе, сотрудничая со спортивными школами, — рассказал руководитель.
Напомним, что с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани состоялся первый Международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал с общим призовым фондом в размере $10 млн. В нем приняли участие более 260 международных команд и более 2 тысяч участников из разных стран мира.
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