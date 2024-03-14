В Казани вырос спрос на услуги и участки под строительство

В Казани тренд на строительство собственных домов. В 2023 году по сравнению с 2022-м вырос спрос на строительные услуги в целом (+43%), а на строительство домов под ключ — на 65%. Интерес к участкам под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) также вырос — на 30%.

По данным «Авито Недвижимости», объем предложения участков под ИЖС в Татарстане за год не изменился. Средняя площадь участка по региону — 10 соток. Большая часть объектов это земли для индивидуального жилищного строительства (74% в общей экспозиции).

Активность на строительном рынке также отразилась на смежных рынках услуг и грузоперевозок. Спрос на услуги ремонтных бригад вырос на 81%, а на услуги сантехников — 17% от общего спроса на ремонт. Интерес к услугам по грузоперевозкам вырос на 69% по городу и на 32% — по межгороду.

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