19-летнего казанца задержали за мошенничество в Чувашии

По информации «В Казани Поймут», в Чебоксарах задержан 19-летний житель Казани за мошенничество в отношении пенсионерки. По предварительной версии, он участвовал в схеме в схеме со звонками родственникам с информацией о ДТП, в котором пострадал родственник жертвы.

Курьер пришел к пенсионерке и забрал у нее 400 тысяч рублей. Позже женщина обратилась в полицию и описала молодого человека. Полицейские вернули деньги. В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что за последние два месяца в Набережных Челнах произошло 420 дистанционных преступлений, из них 307 случаев мошенничества. Один из последних инцидентов — дело о мошенничестве с участием пожилых курьерш.

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Разиль Самигуллин