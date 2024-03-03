В России растет спрос на софт

Фото: Максим Платонов

Россияне стали чаще покупать софт. В прошлом году на площадке Wildberries Цифровой продажи ключей, представляющих из себя цифровые коды для активации софта, выросли в 16 раз — до 5,5 тысяч единиц. Об этом «Реальному времени» рассказал выступавший в рамках деловой программы «Игр будущего» руководитель внешних коммуникаций с партнерами площадки Владислав Литвиненко.

Почти половина продаж пришлась на операционную систему Windows. Еще четверть (27%) покупателей приобрели Carbit (приложение для диагностики автомобиля, которое позволяет отображать данные различных электронных блоков), 20% — Microsoft Office. Оставшиеся пользователи приобрели графический редактор Canva и программы VPN, уточнил представитель маркетплейса.

При этом рост интереса сохраняется и в 2024 году. Так, за полтора месяца текущего года на маркетплейсе купили свыше 3,2 тыс. ключей. Продажи коробочных программные продуктов (это решения на физическом носителе, например, на флешке) по сравнению с 2022 годом выросли в 10 раз.



— Что касается компьютерной техники, то мы видим рост объемов продаж брендов, которые ушли из России. Закупочные цены по параллельному импорту за границей значительно выгоднее, чем цены у официальных российских дистрибьюторов. Кроме того, поставщики избавлены от необходимости получать разрешения, согласование матрицы и количества с вендером. «Старые ушедшие бренды» берут качеством, ассортиментом и доступностью. Поэтому в сравнение с китайскими брендами, они покрывают гораздо больше потребностей пользователей. С учетом цен по параллельному импорту, разница в стоимости аналогичных спецификаций для потребителей не значительная, поэтому они выбирают проверенные бренды, — объяснил собеседник.



Еще Литвиненко указал на популярность десктопных noname ПК. На Wildberries доля продаж таких компьютеров в 2023 году приросла на 30% по отношению к 2022 году. Косвенно это подтверждает и резкий спрос на комплектующие — их продажи в прошлом году выросли на 40%. Это связано с сокращением доли известных брендов. При этом спрос создают как частники, так сами сборщики noname ПК.

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Галия Шакирова