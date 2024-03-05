Тренинг по противодействию фишингу прошел для чиновников из Татарстана

В рамках подготовки к «Играм будущего» для чиновников из Татарстана провели тренинг «Антифишинг», связанный с ростом угроз на IT-инфраструктуру в госорганах. Об этом «Реальному времени» рассказали в компании-организаторе Innostage.

В рамках мероприятия эксперты по кибербезопасности рассказали государственным служащим о видах фишинговых атак, методах защиты для их предотвращения и практических подходах к защите данных и личной информации.



— Цифровой мир стремительно развивается, но вместе с тем развиваются и угрозы со стороны хакеров. К примеру, без специальной подготовки практически невозможно распознать фишинг с применением генерации голоса и других продвинутых технологий, — пояснил замглавы Минцфиры Татарстана Альберт Яковлев.

Всего же в Татарстане локальные киберугрозы в 2023 году затронули каждого шестого жителя республики. В корпоративном секторе с аналогичными инцидентами столкнулись 13,6% пользователей. С веб-угрозами в Татарстане столкнулись 9,8% пользователей в личном сегменте и 22,2% — в корпоративном.

Кроме того, за прошлый год в республике было заблокировано более 1,4 миллиона попыток перехода на фишинговые ресурсы. Наиболее распространенной целью злоумышленников стали личные аккаунты жертв в мессенджерах, которые часто используются в схемах телефонного мошенничества и фишинга.

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Артем Гафаров