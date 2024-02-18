В Казани вспыхнул пожар в квартире на улице Фучика

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на улице Фучика, 82 вспыхнул пожар. На место уже прибыли пожарные. Информации о причине возгорания и пострадавших пока нет.

В ГУ МЧС России по Татарстану «Реальному времени» сообщили, что данные о пожаре пока уточняются.



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Галия Гарифуллина