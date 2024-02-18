Новости происшествий

21:11 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани вспыхнул пожар в квартире на улице Фучика

20:26, 18.02.2024
В Казани вспыхнул пожар в квартире на улице Фучика
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на улице Фучика, 82 вспыхнул пожар. На место уже прибыли пожарные. Информации о причине возгорания и пострадавших пока нет.

В ГУ МЧС России по Татарстану «Реальному времени» сообщили, что данные о пожаре пока уточняются.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также