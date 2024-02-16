НКНХ увеличил продажи на рынках России и СНГ с 59% до 71% за год

Доля реализации продукции ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) на рынках России и СНГ за прошлый год увеличена с 59 до 71%, сообщил на итоговом заседании коллегии Минэкономики РТ гендиректор НКНХ Марат Фаляхов.

В докладе руководителя «Нижнекамскнефтехима» также отмечалось, что предприятие не снижает налоговые выплаты в бюджет РТ. Средний показатель за трехлетний период 2022—2024 годов — 12,6 млрд рублей.