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НКНХ увеличил продажи на рынках России и СНГ с 59% до 71% за год

13:17, 16.02.2024

Доля реализации продукции ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) на рынках России и СНГ за прошлый год увеличена с 59 до 71%, сообщил на итоговом заседании коллегии Минэкономики РТ гендиректор НКНХ Марат Фаляхов.

В докладе руководителя «Нижнекамскнефтехима» также отмечалось, что предприятие не снижает налоговые выплаты в бюджет РТ. Средний показатель за трехлетний период 2022—2024 годов — 12,6 млрд рублей.

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