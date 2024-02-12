Volkswagen запретил продавать свои китайские машины в Германии

Volkswagen запретил своим дилерам продавать автомобили, произведенные в Китае, на территории Германии. Причина — более низкая цена на китайские модели концерна по сравнению с немецкими аналогами.

Так, стоимость электрокара Volkswagen ID.7 в Германии составляет 57 тысяч евро, в то время как в КНР эта модель стоит только 31 тысячу евро.

Теперь производитель судится с дилером Григорием Брудным, который торговал ввезенными из Китая автомобилями Volkswagen, и добивается конфискации всех электрокаров.

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