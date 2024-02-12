Движение по улице Магистральной в Казани ограничат на неделю
В Казани частично ограничат движение по улице Магистральной. Дорогу перекроют в районе участка дороги напротив здания №77 корп.4.
По информации комитета внешнего благоустройства исполкома города, это связано с монтажом напорных сетей канализации. Дорогу закроют с 13 по 19 февраля.
На этом участке дороги движение перекрывали в сентябре прошлого года. Тогда работы были связаны со строительством сетей напорной канализации.
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