Исследование: все больше российских семей выбирают раздельный бюджет

В России растет число семей, которые практикуют раздельный способ ведения семейного бюджета. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование SuperJob.

Больше половины жителей России — 64% — считают, что наилучший способ распределения средств в семьей — это тот, при котором доходы считаются общими, а траты согласовываются. За раздельный семейный бюджет высказался каждый девятый.

При опросе россиян, состоящих в браке, выяснилось, что совместный способ ведения семейного бюджета выбирают 60%, а раздельный — 14%.

Отмечается, что респонденты стали позитивнее относится к ситуации, когда у каждого из супругов есть свои деньги. В 2020 году такой способ поддерживали 5% опрошенных, придерживались — 9%. В 2022 году их доля возросла до 9% и 10% соответственно. На сегодняшний день считают правильной такую ситуацию 11% участников исследования, практикуют ее — 14%.



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Галия Гарифуллина