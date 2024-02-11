Новости общества

14:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Исследование ФНПР: у 60% молодых семей есть кредиты на бытовые нужды

14:21, 11.02.2024

В исследовании не учитывается ипотека, но отмечается, что у семей с детьми кредитная нагрузка выше — более чем у трети она превышает 20 000 рублей в месяц.

При этом улучшить жилищные условия необходимо 80% семей.

Ранее, Владимир Путин объявил 2024 год — годом семьи.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также