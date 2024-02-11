Исследование ФНПР: у 60% молодых семей есть кредиты на бытовые нужды
В исследовании не учитывается ипотека, но отмечается, что у семей с детьми кредитная нагрузка выше — более чем у трети она превышает 20 000 рублей в месяц.
При этом улучшить жилищные условия необходимо 80% семей.
Ранее, Владимир Путин объявил 2024 год — годом семьи.
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