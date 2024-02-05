В Татарстане ожидается ухудшение погоды

По прогнозу УГМС РТ с 20.00 5 февраля до 18.00 часов 6 февраля на территории Татарстана, в том числе в Казани, ожидается ухудшение погодных условий.

Согласно прогнозу, на западной половине республики возможен сильный и мокрый снег — за сутки 10—14 миллиметров. Кроме того, ожидаются гололед и снежные заносы.

Во время метели возможно ухудшение видимости на расстоянии от 500 метров до одного километра.

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